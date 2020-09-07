На трассе под Рязанью столкнулись шесть автомобилей

Фото с места ДТП.

В субботу, 5 сентября, в Михайловском районе на трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП. Примерно в восемь часов вечера 46-летний житель Тамбова на автомобиле ВАЗ-2112 не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик Volvo под управлением 39-летнего жителя Волгоградской области. От удара грузовик по инерции в свою очередь врезался в Mercedes (водитель 53-летний житель Волгограда), Chevrolet Lacetti (водитель 54-летнйи житель Саратова), Mazda 6 (водитель 22-летний житель Подмосковья) и ВАЗ-2112 (водитель 27-летний житель Липецкой области).

В результате ДТП, водитель спровоцировавший аварию – 46-летний житель Тамбова, получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.

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