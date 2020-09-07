На пяти улицах Рязани в понедельник отключили воду

7 сентября в Рязани с 9 часов утра отключили подачу холодной воды на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

В понедельник до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Соколовская, д. 5, д. 5а, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13/3, д. 9а, д. 15, д. 17/4, д. 19/5, д. 21, д. 6, д. 8, д. 12/5, д. 14, д. 18/7, д. 20, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 24, д. 26, д. 28;

- улица Связи, д. 5/4;

- улица 1-я Прудная, д. 14/10, д. 16, д. 16а, д. 18а (детсад №105);

- улица Юннатов, д. 1/8 (детсад №70);

- улица Горького, д. 10 (школа №1).