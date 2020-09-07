18-летняя девушка скончалась после ДТП, спровоцированного ее сверстницей на рязанской дороге

Фото с места ДТП.

В минувшую пятницу, 4 сентября, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в девять часов вечера на дороге Михайлов – Скопин 18-летняя жительница столицы, управляя мопедом без мотошлема, по предварительной информации, не предоставила преимущества проезда автомобилю Chevrolet Lacetti. За рулем иномарки находился 33-летний житель Иркутска. Произошло столкновение.

В результате аварии тяжелейшие травмы получила пассажирка мопеда – также 18-летняя девушка. К сожалению, девушка скончалась в автомобиле скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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