Мэрия обновила статистику по количеству зараженных коронавирусом в районах Рязани на 7 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 7 сентября в Рязанской области зарегистрировано 7372 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3817 человек проживают в Рязани.

Мэрия обновила статистику по зараженным в районах Рязани:

- в Московском районе — 1239 (+6 в сравнении с предыдущими сутками) случаев;

- в Октябрьском районе — 1079 (+4) человек заболели;

- в Железнодорожном районе — 923 (+2) зараженных человека;

- в Советском районе — 576 (+3) случаев заражения.