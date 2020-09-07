В десяти районах Рязанской области 7 сентября отключат электричество.

7 сентября в десяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Куземкино, село Макшеево, деревня Мордасово, деревня Ладышкино, село Рубецкое — с 08:00 до 20:00;

- село Крутицы, село Сасыкино (у трассы) — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Иваньково, деревня Горбатово, деревня Толмачевка, деревня Курлышево, поселок Красная Звезда, село Маково, деревня Наталинка — с 09:00 до 17:00;

- село Вылетовка (Маковские Выселки), село Маково, поселок Некрасово — с 09:00 до 14:00;

- деревня Хохловка, деревня Бычки — с 12:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Быково, деревня Верещугино, деревня Гуреево, деревня Иванисово, деревня Макарово, деревня Шопино, деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Большие Поляны — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- поселок Дмитриевка, село Красное, село Морозовы-Борки, село Собчаково, деревня Ширино, поселок Красная Яблонька — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Юрьево — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Алексеевка — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Восточный, село Семенск — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Быковская Степь — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Пупкино — с 09:00 до 17:00.

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