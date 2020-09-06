В Рязанской области выявили наибольший ежедневный прирост новых случаев COVID-19 за последние полтора месяца

В воскресенье, 6 сентября, в Рязанской области выявили 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 7341 случаев COVID-19.

33 заболевших человека – это наибольшее количество случаев с 24 июля, когда выявили 36 заболевших.

Еще 31 положительный тест в настоящее время находится на подтверждении в министерстве здравоохранения – вместе с ними общее число заболевших составляет 7372 человека.

Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией сообщает, что профилактические мероприятия проводятся в Рязанской области в необходимом объеме.