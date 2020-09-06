Пропавшего в День знаний 35-летнего рязанца нашли в пруду

.

Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о том, что пропавший 1 сентября 35-летний житель поселка Коровинского спиртзавода (Михайловский район Рязанской области) найден погибшим.

Позже в комментариях появилась информация, что его тело обнаружили в пруду.

По факту обнаружения трупа Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Обстоятельства гибели уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Минобразования проверяет информацию о кораблинском учителе, занимавшимся самоудовлетворением на уроке

От расширенных комментариев чиновники и правоохранители отказываются (подробности).