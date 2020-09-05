Лидеры и аутсайдеры: статистика зараженных коронавирусом районов Рязанской области

Лидеры и аутсайдеры: статистика зараженны коронавирусом районов Рязанской области.

По состоянию на 5 сентября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязанской области зарегистрировано 7341 человек. Из них в Рязани – 3802 больных.

Статистка по районам Рязанской области на 5 сентября:

- в Рязанском районе – 334 (Поляны – 42, Дядьково – 35, Заокское – 34, Заборье – 21, Учхоз Стенькино – 16, Подвязье – 15, Мурмино – 14, Тюшево – 12, Агро-Пустынь – 7, Льгово – 7, Окский – 7, Варские – 6, Листвянка – 6, Полково – 6, Искра – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Хирино – 5, Александрово – 4, Богданово – 4, Высокое – 4, Глебово – 4, Насурово – 4, Ровное – 4, Ялтуново – 4, Абрютино – 3, Алеканово – 3, Секиотово – 3, Вышгород – 4, Дубровичи – 4, Затишье – 3, Совхоз Рязанский – 3, Вышетравино – 2, Земенки – 2, Кораблино – 2, Коростово – 2, Ласковский – 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Шумашь – 2, Алтухово – 1, Болошнево – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Даниловка – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Марьино – 1, Мельгуново – 1, Никольское – 1, Новоселки – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1, Семено-Оленинское – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 – 1, Юрасово – 1);

- в Шиловском районе – 140 (Лесной – 41, Желудёво – 17, Авдотьинка – 9, Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Ибредь – 7, Инякино – 5, Терехово – 5, Аделино – 4, Сасыкино – 4, Ерахтур – 3, Задубровье – 3, Ирицы – 3, Мосолово – 3, Борки – 2, Борок – 2, Муратово – 2, Федосеево-Пустынь – 2, Березово – 1, Большие Пекселы – 1, Воружка – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Нармушадь – 1, Полтавка – 1, Санское – 1, Слобода – 1, Тимошкино – 1, Тырново – 1);

- в Шилове – 84.

- в Рыбновском районе – 130 (Пощупово – 21, Костино – 20, Новоселки – 12, Алешня – 6, Баграмово – 6, Глебково – 5, Новое Батурино – 6, Старолетово – 5, Высокое – 4, Житово – 4, Завод Ветзоотехника – 4, Константиново – 4, Горяйново – 3, Старое Батурино – 3, Городище – 2, Зеленинские Дворики – 2, Кузьминское – 2, Перекаль – 2, Свистово – 2, Ходынино – 2, Большое Жоково – 1, Бражкино – 1, Вакино – 1, Войнюково – 1, Выселки – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Пальные – 1, Путково – 1, Раменки – 1, Сидоровка – 1, Старое Веселево – 1, Чурилково – 1);

- в Рыбном – 190.

- в Касимовском районе – 124 (Гусь-Железный – 10, Подлипки – 10, Лощинино – 9, Бабино-Булыгино – 8, Елатьма – 7, Клетино – 7, Крутоярский – 6, Сынтул – 6, Лашма – 5, Торбаево – 5, поселок станции Касимов – 4, Большой Кусмор – 3, Новая Деревня – 3, Самылово – 3, Сосновка – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 3, Ахматово – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Погост – 3, Савостьяново – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Баромыково – 1, Беркеево – 1, Булгаково – 1, Дмитриево – 1, Ибердус – 1, Инкино – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Малеево – 1, Марьино Данево – 1, Мишуково – 1, Селизово – 1, Ташенка – 1, Тимохино – 1, Токарево – 1);

- в Касимове – 183;

- в Клепиковском районе – 124 (Тума – 45, Криуша – 21, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 4, Давыдово – 4, Егорово – 3, Колесниково – 3, Первушкино – 3, Щурово – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Молькино – 2, Уткино – 2, Гришино – 1, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Кондаково – 1, Лихунино – 1, Макеево – 1, Малая Каменка – 1, Малое Дарьино – 1, Деево – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1);

- в Спас-Клепиках – 29.

- в Скопинском районе – 124 (Павелец – 23, Ильинка – 14, Побединка – 11, Корневое – 10, Вослебово – 8, Горлово – 4, Свинушки – 4, Успенское – 4, Чулково – 4, Моховое – 3, Секирино – 3, Березняги – 2, Вердерево – 2; Ермолово – 2, Желтухинский – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Пупки – 2, Высокое – 1, Гореловка – 1, Городецкое – 1, Гремячка – 1, Делехово - 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Казинка – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Рудинка – 1, Шелемишево – 1);

- в Скопине – 167.

- в Михайловском районе – 117 (Октябрьский – 41, Стрелецкие выселки – 11, Виленка – 6, Первомайский – 5, Фирюлевка – 5, Бычки – 4, Заря – 4, Пушкари – 4, Грязное – 3, Козловка – 3, Красное – 3, Березово – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Печерники – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Жмурово – 1, Ижеславль – 1, Комаревка – 1, Красное – 1, Некрасово – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1);

- в Михайлове – 82.

- в Спасском районе – 105 (Ижевское – 15, Гавриловское – 7, Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Лакаш – 6, Собчаково – 4, Троица – 4, Брыкин Бор – 3, Городковичи – 3, Новики – 3, Огородниково – 3, Панино – 3, Сушки – 3, Горки – 2, Дегтяное – 2, Добрый Сот – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Моньясово – 2, Половское – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Федотьево – 2, Выползово – 1, Выселки – 1, Городец – 1, Добрянка – 1, Дубовичье – 1, Желобова Слобода – 1, Засечье - 1, Исады – 1, Каменка – 1, Кирицы – 1, Малые Гулынки – 1, Новый Киструс – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1, Сумбулово – 1, Тысья – 1, Устрань – 1);

- в Спасске-Рязанском – 37.

- в Сараевском районе – 61 (Сысои – 9, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Бычки - 5, Меньшие Можары – 4, Телятники – 4, Алексеевка – 3, Кривское – 3, Витуша – 2, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Паники – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Красная Вершина – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1);

- в Сараях – 39.

- в Александро-Невском районе – 51 (Каширин – 10, Ленино – 9, Боровок – 7, Калинино – 4, Ленинский – 4, Бурминка – 2, Зимарово – 2, Заборово – 2, Норовка – 2, Чернышевка – 2, Кайсаровка – 1, Миха лково – 1, Нижний Якимец – 1, Ново-Тишевое – 1, Ново-Сергиевка – 1, Ольховка – 1, Студенки – 1);

- в Александро-Невском – 70.

- в Пронском районе – 48 (Мамоново – 7, Тырново – 7, Маклаково – 6, Гремяки – 5, Кисьва – 4, Октябрьское – 4, Погореловский – 4, Береговая Погореловка – 3, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Бакланово – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Роскино – 1);

- в Пронске – 40;

- в Новомичуринске – 151.

- в Сасовском районе – 48 (Сотницыно – 9, Фроловское – 4, Алешино - 3, Демушкино – 3, Кустаревка – 3, Молодежный – 2, Мыс Доброй Надежды – 2, Нижнее Мальцево – 2, Пичкиряево – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Агломазово – 1, Батьки – 1, Гавриловское – 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мокрое – 1, Новое Березово – 1, Придорожный – 1, Рожково – 1, Сасовский – 1, Темгенево – 1, Шевали-Майданы – 1, Чубарово – 1).

- в Сасове – 174.

- в Шацком районе – 48 (Черная Слобода – 12, Казачья Слобода – 10, Лесное Конобеево – 3, Борки – 2, Новоселки – 2, Новочернеево – 2, Ольхи – 2, Алеменево – 1, Апушка – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Даниловка – 1, Каверино – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Липяной Дюк – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1, Старочернеево – 1, Шаморга – 1);

- в Шацке – 39.

- в Захаровском районе – 40 (Смена – 9, Добрые Пчелы – 5, Елино – 4, Федоровское – 4, Безлычное – 3, Жокино – 2, Плахино – 2, Пупкино – 2, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Окуньково – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино - 1, Троицкое – 1, Шляхино – 1);

- в Захарове – 26.

- в Старожиловском районе – 39 (Истье – 10, Панинская слобода – 7, Совхоз имени Ленина – 5, Кутуково – 4, Кареево – 2, Чернобаево – 2, Ершово – 1, Ивановское – 1, Мелекшино – 1, Муняково – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Соха – 1, Шелковая – 1, Ямы – 1);

- в Старожилове – 41.

- в Милославском районе – 37 (Южный – 9, Кочуры – 5, Змеевка – 4, Архангельское – 3, Совхоз Большевик – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Воейково – 2, Зеленый – 2, Богородицкое – 1, Казначеевка – 1, Топилы – 1, Центральный – 1);

- в Милославском – 28.

- в Ряжском районе – 37 (Дегтяное – 8, Петрово – 8, Салтыки – 4, Новое Еголдаево – 3, Марчуки 1-е – 2, Марчуки 2-е – 2, Ратманово – 2, Шереметьево – 2, Большая Алешня – 1, Еголдаево – 1, Журавинка – 1, Совка – 1, Турово – 1, Чирково – 1);

- в Ряжске – 211.

- в Чучковском районе – 30 (Аладьино – 8, Пертово – 6, Мелехово – 4, Назаровка – 4, Остро-Пластиково – 4, Шеметово – 2, Завидово – 1, Родники – 1);

- в Чучкове – 33.

- в Кораблинском районе – 29 (Кипчаково – 8, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Быковская Степь – 2, Жаркое – 2, Ковалинка – 2, Филатово – 2, Неретино – 1, Пехлец – 1, Пустотино – 1, Фролово – 1);

- в Кораблине – 48.

- в Ермишинском районе – 25 (Надежка – 9, Савватьма – 9, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1, Царево – 1);

- в Ермиши – 20.

- в Путятинском районе – 12 (Береговое – 2, Глебово – 2, Строевское – 2, Екатериновка – 1, Карабухино – 1, Летники – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1);

- в Путятине – 19.

- в Сапожковском районе – 12 (Кривель – 3, Михеи – 3, Фабричная Слобода – 3, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1);

- в Сапожке – 45.

- в Ухоловском районе – 12 (Ольхи – 3, Покровское – 3, Кензино – 2, Мостье – 1, Погореловка – 1, Поляки – 1, Ясенок – 1);

- в Ухолове – 24.

- в Пителинском районе – 7 (Юрьево – 4, Краснопартизанский – 1, Подболотье – 1, Потапьево – 1);

- в Пителине – 6.

- в Кадомском районе – 6 (Восход – 3, Старый Кадом – 2, Дарьино – 1);

- в Кадоме – 13.

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