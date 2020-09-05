Под Рязанью завершился армейский конкурс «Авиадартс-2020». Фото: Александр БОЙКО

5 сентября под Рязанью прошло торжественное закрытие международного этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020».

— Мастерство, которое демонстрирует сегодняшнее поколение военных летчиков – наглядное свидетельство готовности к защите воздушных рубежей наших союзных государств, — заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрей Юдин, отметив возросший уровень боевой выучки летных экипажей.

По итогам конкурса кубок «Авиадартс-2020» вручили команде РФ, которую признали сильнейшей в общем зачете. От Рязанского региона специальный приз «Рязанские симпатии» получил заместитель начальника по летной подготовке 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации подполковник Андрей Быков.

Напомним, в конкурсе участвовали 42 экипажа из России и Белоруссии в рамках «Армейских международных игр». Во врем состязаний летчики выпустили по целям более тысячи ракет и снарядов. При этом треть конкурсантов поразили мишени прямым попаданием. Российским вертолетчикам удалось установить рекорд по количеству набранных баллов.

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