В Рязани выявили 30 зараженных коронавирусом. На очереди еще 33 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

К утру 5 сентября в Рязани и области выявили 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился уже у 7308 человек, сообщает опергруппа регионального правительства.

Еще 33 положительных теста находятся на подтверждении в рязанском минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 7341 человек.

Напомним, ранее стало известно, что рязанцев проверили на повторное заражение коронавирусом. Ученые сделали определенные выводы (читать подробнее).

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