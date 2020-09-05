Скончалась известная актриса театра Зоя Пятницкая. Фото: Театр на Соборной.
4 сентября ушла из жизни актриса Театра на Соборной, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Зоя Пятницкая.
«Зоя Викторовна была уникальной многосторонней личностью. Актриса, художник, поэт. Изданы сборники ее стихов, прошла персональная художественная выставка. В последнее время актриса тяжело болела.
Театр скорбит по безвременно ушедшей от нас Зое Викторовне Пятницкой, актрисе, прекрасному человеку, красивой женщине», - говорится в некрологе Театра на Соборной.
Последняя, незавершенная работа актрисы – поэтическая гостиная «Покрывало, накинутое на звезды».
ДОСЬЕ «КП»
Зоя Викторовна Пятницкая родилась 15 октября 1954 года.
Окончила Воронежский государственный институт искусств. Работала в драматических театрах Нальчика и Кирова, в Хабаровском театре юного зрителя.
В Театр на Соборной пришла в 1992 году. И сразу стала заметным явлением на рязанской сцене.
В ее репертуаре около 30 ролей. Все яркие, оригинальные, врезающиеся в память. Для Зои Викторовны не существовало ролей больших и маленьких, будь то Айседора Дункан, Марина Цветаева, Черепаха Тортила в «Золотом ключике» или Барыня в «Грозе». Актриса оставалась настоящей актрисой во всех сыгранных спектаклях.
Владела немецким языком и готова была играть на иностранном языке.
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