Скончалась известная актриса театра Зоя Пятницкая. Фото: Театр на Соборной.

4 сентября ушла из жизни актриса Театра на Соборной, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Зоя Пятницкая.

«Зоя Викторовна была уникальной многосторонней личностью. Актриса, художник, поэт. Изданы сборники ее стихов, прошла персональная художественная выставка. В последнее время актриса тяжело болела.

Театр скорбит по безвременно ушедшей от нас Зое Викторовне Пятницкой, актрисе, прекрасному человеку, красивой женщине», - говорится в некрологе Театра на Соборной.

Последняя, незавершенная работа актрисы – поэтическая гостиная «Покрывало, накинутое на звезды».

ДОСЬЕ «КП»

Зоя Викторовна Пятницкая родилась 15 октября 1954 года.

Окончила Воронежский государственный институт искусств. Работала в драматических театрах Нальчика и Кирова, в Хабаровском театре юного зрителя.

В Театр на Соборной пришла в 1992 году. И сразу стала заметным явлением на рязанской сцене.

В ее репертуаре около 30 ролей. Все яркие, оригинальные, врезающиеся в память. Для Зои Викторовны не существовало ролей больших и маленьких, будь то Айседора Дункан, Марина Цветаева, Черепаха Тортила в «Золотом ключике» или Барыня в «Грозе». Актриса оставалась настоящей актрисой во всех сыгранных спектаклях.

Владела немецким языком и готова была играть на иностранном языке.

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