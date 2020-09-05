В центре Рязани закрыли кафе из-за нарушения антикоронавирусных мер

На улице Маяковского закрыли кафе ООО «Турбина», сообщает рязанский Роспотребнадзор. По информации ведомства, в заведении общепита нарушали санитарно-эпидемиологические требования по профилактике распространения коронавируса.
В итоге, постановлением Советского районного суда, деятельность кафе приостановили на десять суток.
Напомним, ранее мэрия Рязани подробно рассказала и показала, чем питаются в школах с этого учебного года: обеды для начальных классов, льготников и за деньги (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!