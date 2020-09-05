В центре Рязани закрыли кафе из-за нарушения антикоронавирусных мер

На улице Маяковского закрыли кафе ООО «Турбина», сообщает рязанский Роспотребнадзор. По информации ведомства, в заведении общепита нарушали санитарно-эпидемиологические требования по профилактике распространения коронавируса.

В итоге, постановлением Советского районного суда, деятельность кафе приостановили на десять суток.

Напомним, ранее мэрия Рязани подробно рассказала и показала, чем питаются в школах с этого учебного года: обеды для начальных классов, льготников и за деньги (читать подробнее).

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