Уже с понедельника для рязанцев закроют движение на Лыбедском мосту

С понедельника, 7 сентября, на Лыбедском мосту по улице Ленина со стороны здания почтамта для пешеходов закроют проход по тротуару, напоминает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, сделано это будет для подготовительных работ по выносу коммуникаций.

«Информация о закрытии движения по улице Ленина и о работе общественного транспорта в это время укажут дополнительно», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, ранее администрация Рязани рассказала о первых этапах реконструкции моста на улице Ленина (читать подробнее).

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