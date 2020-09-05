На улице Березовой с 7 сентября ограничат движение транспорта

С понедельника, 7 сентября, на улице Березовой ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина ограничений – ремонт асфальтобетонного покрытия.

Место работ огородят и обозначат соответствующими знаками.

Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательными на дорогах.

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