Губернатор Николай Любимов рассказал, как ему работается на улице Ленина. Фото: правительство Рязанской области.

Главы 21 региона России сидят на улице, проспекте или площади Ленина. Остальные на улицах Советская, Коммунистическая, Пионерская, Карла Маркса, Октябрьских проспектах и тому подобных. Там, где до них, как правило, заседали руководители обкомов и крайкомов КПСС, сообщает kp.ru.

Исключения составляют Северная Осетия и Татарстан – площадь Свободы, Чукотка - улиц Беринга, Чечня - проспект Путина, Тверская область - площадь Святого благоверного князя Михаила Тверского.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, как ему работается на улице Ленина:

— Советские названия - это уже часть нашей идентичности, исторического кода, особенность современного культурного пространства России. В Рязани на улице Ленина находится дом правительства, здание начала ХХ века, бывший банк Сергея Живаго. Так исторически сложилось, что в нем многие годы принимались важнейшие решения, определяющие судьбу Рязанской области. Работать здесь для меня большая честь. Безусловно, я чувствую большую ответственность такой преемственности поколений. Исторические аллюзии, символы и энергетика. Это не мешает, а, наоборот, помогает.

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