У рязанской школы №36 сфотографировали гору выброшенной еды

Фото: соцсети.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Рязань» вечером в пятницу, 4 сентября, неизвестный пользователь опубликовал фотографии выброшенной еды на фоне здания школы №36 города Рязани. Иллюстрации сопровождались следующем текстом «гора риса, гречки, котлет, плов с мясом… Платим деньги чтобы кормить птичек?».

В пресс-службе администрации Рязани оперативно отреагировали на данную публикацию. По факту произошедшего проведут служебную проверку, отсмотрят записи с камер наружного наблюдения.

- Предварительно сообщаем, что утилизация пищевых отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Администрация школы заинтересована в строгом соблюдении всех требований и норм, предъявляемых к организации питания, - подчеркнули в ведомстве.