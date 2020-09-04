Рязанский главбух украла из госпредприятия около миллиона рублей

Ловкий главбух своровала более миллиона.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Советский районный суд Рязани признал бывшего главного бухгалтера ГБУ РО «Рязанская ветеринарная станция» виновной в мошенничестве.
Путем злоупотребления доверием она совершила хищения в 2017 году на сумму 517 653 рубля, в 2018 году – на сумму 350 521 рубль, в 2019 году – на сумму 442 000 рубля.Такие суммы указывает пресс-служба областной прокуратуры.
Противоправная деятельность женщины, которая использовала электронную подпись своего руководителя при хищениях, была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.
Подсудимая вину в совершении преступлений признала полностью, частично возместила причиненный ущерб. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Гражданский иск Рязанской ветеринарной станции на сумму 934 653 руб. 10 коп. удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
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