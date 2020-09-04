На улице Гоголя в Рязани убили мужчину, ударив по голове гантелей

Оперативная фотосъемка.

30 августа в квартире на улице Гоголя (Рязань) приехавшие на вызов полицейские обнаружили тело 43-летнего хозяина квартиры. Правоохранителей вызвал 30-летний товарищ погибшего, утверждавший, что обнаружил друга в квартире уже мертвым.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Криминалисты, прибывшие на место, обнаружили и изъяли орудие преступление – гантелью. Согласно заключению судмедэкспертов смерть мужчины наступила он закрытой черепно-мозговой травмы.

Далее следователи выяснили, что несмотря на правдоподобную версию и меры, предпринятые для сокрытия преступления, что 30-летний товарищ погибшего все-таки имеет самое непосредственное отношение к его гибели.

Выяснилось, что в ночь на 30 августа товарищи распивали спиртное. Повздорили. Подозреваемый нанес оппоненту удар гантелей по голове, от которого тот скончался.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого решается вопрос о заключении под стражу.

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