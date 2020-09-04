В рязанских стационарах остался единственный ребенок с коронавирусом

Дети пошли в школу - не до коронавируса! Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на вечер 4 сентября в лечебных учреждениях находятся 171 пациент с COVID-19, в том числе 1 ребенок.

Состояние 40 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 116 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, 9 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Утром мы сообщали, что за сутки в Московском районе не выявлено ни одного нового инфицированного коронавирусом. Зато в Октябрьском районе случился всплеск коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!