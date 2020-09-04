Полсотни населенных пунктов Рязанской области на время останутся без газа

По Рязанской области прокатится очередная волна отключений газоснабжения. Причина – работы на газораспределительных сетях, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 8:00 понедельника, 7 сентября, до 20:00 9 сентября «голубого топлива» не будет в 44 населенных пунктах Александро-Невского района, в том числе в поселке Александро-Невский (см. «Конкретно»).

С 9:00 7 сентября до 16:00 11 сентября планируют прекратить подачу газа в пять населенных пунктов Кораблинского района. Это села Курбатово и Хомутск, а также деревни Юмашево, Зараново и Приянки.

КОНКРЕТНО

Населенные пункты Александро-Невского района, где с 7 по 9 сентября отключат газ:

р.п. Александро-Невский, с. Нижний Якимец, с. Никольское, с. Ново-Тищевое, с. Калинино, д. Кайсаровка, с. Лапотовские Выселки, с. Красное Знамя, д. Яхонтово, д. Голофеевка, с. Новосергиевка, д. Норовка, д. Полиловка, п. Каширин, п. Ленинский, с. Сергиевский Боровок, с. Дмитриевский Боровок, д. Медвино, с. Рождественское, д. Красная Степь, с. Бурминка, с. Просечье, д. Зелено-Дмитриевка, с. Спешнево, д. Михалково, с. Заборово, с. Ленино, д. Аннинка, д. Контантиновка, д. Борисовка, д. Федцовка, д. Сатиновка, д. Чернышовка, с. Зимарово, д. Колобово, д. Добрая Надежда, с. Благие, д. Ольховка, д. Чагино, д. Владимировка, д. Павловка, д. Бахметьево, с. Студенки, д. Канищево.