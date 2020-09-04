Прокуратура была вынуждена вмешаться в ситуацию на фабрике «Рязаньвест»

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по факту публикации в СМИ материала о нарушении прав сотрудников на обувной фабрике «Рязаньвест».

Выяснилось, что работники предприятия только частично получали зарплату в марте-мае текущего года. Общая задолженность перед 75 работниками составляла более 2,3 миллиона рублей.

Долги образовались из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Продажи обуви остановились, и денежные средства прекратили поступать на счет.

Несмотря на «смягчающие» обстоятельства, прокуратурой в суд было направлено 58 заявлений о выдачи судебных приказов более чем на 800 тысяч рублей. Задолженность на эту сумму предприятие уже погасило.

По инициативе прокуратуры бухгалтер организации привлечена к административной ответственности.

Позже были погашены и остальные задолженности. В настоящее время долгов по заработной плате у фабрики «Рязаньвест» перед своими сотрудниками нет.