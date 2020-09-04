Прокуратура проверит законность сбора денег в школе №47 на рециркуляторы

Прокуратура проверит факты, изложенные в СМИ, о сборе с родителей денег на покупку рециркуляторов и бесконтактных термометров, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о школе №47, где приборы хотят установить в каждый класс.

«Во время проверки прокуратура оценит соблюдение требований федерального законодательства об образовании и о благотворительной деятельности. По результатам проверки будет решаться вопрос о прокурорском вмешательстве», - говорится в сообщении ведомства.

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