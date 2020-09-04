Строить новое здание школы в городе Сасово начнут в 2020 году

1 сентября 2020 года родители одиннадцатиклассников школы №1 устроили необычную акцию: принесли фигуры с фотографиями своих детей, сделанными в 2010 году - в первый в их жизни День знаний. Фото: администрация города Сасово.

Новое здание школы №1 в городе Сасова начнут строить уже в 2020 году. Такую информацию на встрече с председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым сделал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

- Совместно нам удалось добиться переноса сроков строительства, которые изначально были определены на 2022-2023 годы. Мы сможем начать строить новое здание школы уже в этом году, - цитирует Любимова областное правительство.

Губернатор поблагодарил Андрея Макарова, а тот, в свою очередь, заметил, что решающую роль сыграла поддержка зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра просвещения Сергея Кравцова. Притом Минпросвещения РФ, по словам депутата, отнесло сасовскую стройку к числу приоритетных проектов по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.

Также Макаров заявил о скором распределении регионам 100 млрд рублей из федерального бюджета.

- Надеюсь, что Рязанская область из этих денег тоже получит средства, которые могут быть использованы в 2020 году на решение текущих вопросов, - сказал депутат Госдумы.

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Таким образом родители одиннадцатиклассников решили напомнить им об их первом школьном дне (подробнее).