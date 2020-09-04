Мэрия: За сутки в Московском районе ни одного нового инфицированного коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 4 сентября, в Рязанской области зафиксирован 7278 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3763 человека проживают в Рязани.

Мэрия обновила статистику по количеству зараженных в районах Рязани:

- в Московском районе – 1213 (+0 в сравнении с сутками ранее) случаев заболевания;

- в Октябрьском районе – 1068 (+11) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 915 (+4) инфицированных коронавирусом;

- в Советском районе – 567 (+4) случаев заражения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что рязанцев обследовали на повторное заражение коронавирусом. Ученые ответили на вопрос, возможна ли повторная индивидуальная волна COVID-19 (читать подробнее).

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