В Рязанской области рабочего задавило сеялкой

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В селе Кольдюки, что в Касимовском районе, 2 сентября случилось несчастье. 53-летний работник местного сельхозпредприятия попал под колесо сеялки и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Мужчина выполнял функции помощника оператора. Какие конкретно обстоятельства повлекли его гибель, предстоит установить Касимовскому межрайонному отделу СУ СКР по Рязанской области.

«Назначены судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе регионального управления.