Воспитанник рязанского футбола Кучаев назван лучшим игроком августа в РПЛ

Константин Кучаев в интервью всегда говорит о коллегах по команде. Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Воспитанник рязанского футбола, а ныне полузащитник столичного ПФК ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За игрока единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики. Кучаев в шести матчах сезона-2020/21 показал прекрасную статистику: отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Сейчас команда Кучаева - ЦСКА - занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В одном из матчей за гол Кучаева выложили миллион рублей. Адресатом спонсорской суммы полузащитник армейцев назвал Дом ребенка из Рязани — своего родного города.

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