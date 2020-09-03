Рязанский театр драмы отменил спектакли из-за низкого спроса

Рязанский театр драмы отменил два спектакля. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский театр драмы отказался от показов спектаклей «Чисто женская логика» и «Вышел ангел из тумана». Они должны были состояться 6 и 10 сентября соответственно. Все из-за низкого спроса на билеты.

«Отменяем спектакли, потому что не удалось продать достаточное количество билетов на эти даты», - объяснили в официальном сообществе учреждения культуры.

Бумажные билеты можно сдать или обменять в кассе театра, за электронные деньги вернут на счета автоматически.

В театре предположили, что, несмотря на снятие ограничений, люди опасаются ходить на массовые мероприятия из-за коронавируса, поэтому обратились к публике с просьбой приходить на спектакли:

«Театр не может существовать без зрителя. Напоминаем, что в театре соблюдаются все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», - говорится в записи.