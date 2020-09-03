Улетевшую на автомобиле в кювет рязанку госпитализировали

Автомобиль посредине поля. Фото: сайт УМВД.

Авария случилась 2 сентября, примерно в 11:20, в Александро-Невском районе на восьмом километре автодороги «Боровок – Просечье – Спешнево». 49-летняя местная жительница на VW Passat при обгоне выехала на встречную полосу. Не рассчитав скорость движения, она не справилась с управлением - машина свалилась в левый кювет.

Результат необдуманных действий: автоледи получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия уточняются - сообщила пресс-служба регионального УМВД..

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