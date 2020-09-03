Актуализация Схемы теплоснабжения Рязани проходит не без разногласий

Проект обновленной Схемы теплоснабжения Рязани представил Алексей Желнов из Всероссийского теплотехнического института.

2 сентября в Рязани состоялись публичные слушания, на которых рассматривался проект обновленной Схемы теплоснабжения. Этот документ – стратегический, рассчитан до 2034 года. Он определяет, как будет развиваться сфера, какие затраты лягут на предприятия и, соответственно, на наши с вами кошельки (хотя окончательно тарифы, конечно, устанавливает РЭК).

- Суммарные затраты по программе технического перевооружения, модернизации и реконструкции систем теплоснабжения составят порядка 16 млрд рублей, - рассказал представитель Всероссийского теплотехнического института (разработчика Схемы) Алексей Желнов.

Ценовые последствия разработчик прогнозирует в виде ежегодного роста тарифов для потребителей МУП «РМПТС» в районе 5%. При этом главной проблемой Рязани Желнов считает плохое состояние теплосетей – 69% из них служат более 30 лет.

Отметим, что изменения в Схему вносятся как в случае корректировки исходных данных, так и по предложениям участников теплоснабжения. Это, как правило, предложения по реконструкции и модернизации оборудования, тепловых сетей. Почти все они учтены, но между администрацией Рязани и Ново-Рязанской ТЭЦ осталось разногласие по поводу вывода из эксплуатации муниципальной турбины №2, которая была выпущена и установлена еще в 1959 году. По словам представителя ТЭЦ, турбина не включатся в работу ввиду своего морального устаревания и крайней неэффективности. Первоначально предлагалась установка в перспективе на станции нового турбоагрегата, способного покрыть дефицит тепловой мощности (в соответствии со Схемой, он возникнет в Рязани уже к 2026 году). Администрация города, в свою очередь, предлагает продолжить использование устаревшей и изношенной турбины №2. Подробнее читайте в одном из следующих материалов.