Ока наградила рязанского рыбака рекордным трофеем

Фото: пользователь vk.com Денис Озер (размещено в сообществе vk.com/ribalkaryazan)

С наступлением осенней прохлады активизируются обитатели подводного мира. Той же рыбе надо успеть до наступления ледостава набрать побольше жира, чтобы пережить зиму, когда с питанием у нее будут определенные проблемы. Чем и пользуются рыбаки.

Так, на днях был пойман пудовый белый амур, рыба мирная. Но и хищник дает о себе знать!

- Ночью я кидал воблер вдоль зарослей на Оке в Спасском районе, - говорит рыбак Денис, как вдруг при проводке около травы почувствовал сильный удар.

Легкий спиннинг согнулся в дугу, но рыбу держал. Рыба сопротивлялась, но не сильно, скорее давила своей массой. И когда показалась ее голова, это вызвало удивление и сильное волнение.

- Вполне возможно, что ранее эта рыба попала под гребной винт судна или лодки, поэтому была как бы оглушенной, из-за чего сопротивлялась не сильно, и вываживал я ее недолго, - добавляет Денис.

Уже на берегу сделали замеры щуки. В ней оказалось 8,5 килограмма веса и 1,4 метра длины.

Вообще, нашим рыбакам обычно попадаются щуки весом до 3 килограммов, а поимки экземпляров тяжелее 5 килограммов довольно редки и случаются обычно в зимнее время.