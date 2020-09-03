В Рязани скончался еще один зараженный коронавирусом. Всего – 45

Медицинские работники в защитных костюмах везут тело, скончавшегося пациента от последствий коронавируса.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Рязани скончался еще один человек, зараженный коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано уже 45 смертельных случаев.
Кроме того, по состоянию на утро 3 сентября в Рязани и области выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 32 положительных теста находятся на подтверждении в минздраве.
Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей 7278 человек.
Напомним, ранее рязанцев обследовали на повторное заражение коронавирусом. К какому выводу пришли ученые (читать подробнее).
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