В Рязани скончался еще один зараженный коронавирусом. Всего – 45

Медицинские работники в защитных костюмах везут тело, скончавшегося пациента от последствий коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязани скончался еще один человек, зараженный коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано уже 45 смертельных случаев.

Кроме того, по состоянию на утро 3 сентября в Рязани и области выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 32 положительных теста находятся на подтверждении в минздраве.

Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей 7278 человек.

Напомним, ранее рязанцев обследовали на повторное заражение коронавирусом. К какому выводу пришли ученые (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!