Краеведы подняли шум из-за снесенного несколько лет назад под Рязанью храма

В селе Затишье Рязанского района снесли храм с расписными фресками. Об этом сообщает региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Историки и краеведы уже направили запросы митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку о проведении служебной проверки и в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

— Виновник будет найдет и наказан по строгости русских законов. Прокляты будут те, кто промолчит и скроет имя, давшего указание сжечь остатки храма, — заявил председатель рязанского ВООПИиК Андрей Петруцкий.

Однако, по данным «Комсомолки», храм снесли еще несколько лет назад, а новый храм стоит совершенно в другом месте (подробности скоро на нашем сайте – Ред.). Почему историки опомнились только сейчас, неизвестно.