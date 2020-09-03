Рязанцев обследовали на повторное заражение коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В научном центре молекулярно-генетических исследований обнародовали результаты исследования, которое показало, возможно ли повторное заражение коронавирусом, сообщает «Ъ». Всего ученые обследовали 1512 человек из Рязани, Москвы, Курска и Нижневартовска.

В итоге, на основании проведенного исследования эксперты сделали вывод, что за 74 дня наблюдения вероятность заболеть повторно отсутствует. Но исключение составляют пациенты с сопутствующей патологией в виде аллергии, сахарного диабета, аутоимунной патологии и ожирения. Кроме того, повторно коронавирусом могут заразиться люди, принимающие значимые дозы противовоспалительных препаратов. Их действие подавляет иммунорезистентность.

Напомним, мэрия Рязани опубликовала свежую статистику по количеству зараженных коронавирусом в районах города (читать подробнее).

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