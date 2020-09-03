В Рязанском кремле восстанавливают уличное освещение. Фото: администрация Рязани.

На территории Рязанского кремля специалисты Дирекции благоустройства восстанавливают уличное освещение, и уже заменили 12 ламп, которые вышли из строя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, дежурные бригады работают на улицах Рязани каждый день. Они проверяют работоспособность систем, а при необходимости заменяют элементы, выработавшие срок эксплуатации.

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