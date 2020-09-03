Губернатор объявил в Рязани карантин по бешенству животных

В Рязани ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Согласно документу, очаг заболевания бешенством находился в жилом доме №54 по улице Лесной поселка Мирный. Угрожаемой зоной власти объявили дома №№ 50, 52, 56, 58, 65, 67, 69 на улице Лесной.

«За время карантина ответственные службы должны провести все необходимые мероприятия для ликвидации эпизоотического очага. В угрожаемой зоне запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак, а животных нельзя вывозить из карантинной зоны», - говорится в сообщении.

Действовать карантин будет до 28 октября.

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