В девяти районах Рязанской области 3 сентября отключат электричество.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
3 сентября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- деревня Чернышовка, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Альяшево — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревня Дмитриевка, село Морозовы-Борки, деревня Ширино — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Пронск, село Малинищи — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Большие Поляны — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- село Дегтяные Борки — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- село Пертово — с 09:30 до 17:00.
Шацкий район:
- деревня Ваша, деревня Лесная Слобода, село Красный Холм, село Инная Слобода, село Ямбирно — с 10:00 до 14:00.
Пителинский район:
- село Веряево — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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