В девяти районах Рязанской области 3 сентября отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

3 сентября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- деревня Чернышовка, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Альяшево — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Дмитриевка, село Морозовы-Борки, деревня Ширино — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск, село Малинищи — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Большие Поляны — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Дегтяные Борки — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Пертово — с 09:30 до 17:00.

Шацкий район:

- деревня Ваша, деревня Лесная Слобода, село Красный Холм, село Инная Слобода, село Ямбирно — с 10:00 до 14:00.

Пителинский район:

- село Веряево — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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