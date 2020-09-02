В рязанском минобре рассказали, как будут учиться школьники в дни выборов

11 и 12 сентября каникул у школьников не будет! Фото из архива "КП".

В этом году голосование по выборам депутатов Рязанской областной Думы проведут 11–13 сентября. Как рассказали в региональном минобре, образовательный процесс останавливаться не будет.

11 сентября УИК будут работать с 14.00 до 20.00. Соответственно, первая смена будет учиться, а занятия второй смены переносятся на 5 сентября.

В субботу, 12 сентября, пересечение возможно со школами, где шестидневное обучение, в Рязани их всего семь. Участковые избирательные комиссии в них будут работать с 14.00 до 20.00.

К 14.00 все занятия должны закончиться. Затем во всех помещениях, где будут работать УИК, пройдет дезинфекция, после этого их опечатают до начала проведения голосования.

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