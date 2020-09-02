Администрация Рязани рассказала о первых этапах реконструкции моста на улице Ленина

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Со среды, 2 сентября, в Рязани начались подготовительные работы к предстоящей реконструкции моста на улице Ленина (возле цирка). Пресс-служба администрации города сообщает, что в настоящее время техническая документация проходит финальную процедуру оформления.

4 сентября начнутся работы по устройству строительного городка на Лыбедском бульваре возле Почтамта. 7 сентября подрядчик приступит к строительству кабельной линии. А уже на следующий день – 8 сентября – ограничат движения для пешеходов по тротуару со стороны Почтамта.

Планируется, что с 20 сентября начнутся подготовительные работы на перекрестках Ленина – Свободы и Новая – Циолковского для организации временной схемы движения троллейбусов.

Информация о закрытии движения и работе общественного транспорта будет опубликована позже, следите за информацией на нашем сайте.

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