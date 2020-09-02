Рязанская область возместит УРТ финансовые потери из-за коронавируса

Рязанская область возместит УРТ финансовые потери от коронавируса.

МУП «Управление рязанского троллейбуса» получит материальную помощь из резервного фонда областного правительства. Такое решение принято на заседании кабинета министров 2 сентября.

41 млн рублей будет направлен на «возмещение недополученных доходов в связи с пандемией коронавируса». То есть финансовые потери, понесенные городским транспортным предприятием в дни самоизоляции, будут ему компенсированы. Полностью или частично – не уточняется.

Напомним, в апреле в Рязани общественный транспорт попытались перевести на интервальный режим работы. Это решение обернулось провалом, так как автобусы и троллейбусы с улиц исчезли, а потребность в них осталась. Как результат - давка в условиях пандемии. Через полмесяца общественный транспорт продолжил работать в обычном режиме.

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