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Рязанская область возместит УРТ финансовые потери из-за коронавируса

Из резервного фонда правительства на это выделят 41 млн рублей
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Рязанская область возместит УРТ финансовые потери от коронавируса.

Рязанская область возместит УРТ финансовые потери от коронавируса.

МУП «Управление рязанского троллейбуса» получит материальную помощь из резервного фонда областного правительства. Такое решение принято на заседании кабинета министров 2 сентября.

41 млн рублей будет направлен на «возмещение недополученных доходов в связи с пандемией коронавируса». То есть финансовые потери, понесенные городским транспортным предприятием в дни самоизоляции, будут ему компенсированы. Полностью или частично – не уточняется.

Напомним, в апреле в Рязани общественный транспорт попытались перевести на интервальный режим работы. Это решение обернулось провалом, так как автобусы и троллейбусы с улиц исчезли, а потребность в них осталась. Как результат - давка в условиях пандемии. Через полмесяца общественный транспорт продолжил работать в обычном режиме.

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