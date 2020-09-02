Рязанская область станет больше тратить на дороги местного значения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году финансирование программы «Дорожное хозяйство и транспорт» в Рязанской области увеличится еще на 481,5 млн рублей. Это средства федерального бюджета. Их планируется направить на модернизацию дорожной инфраструктуры, в том числе 60 млн рублей – в муниципальные образования.

«Необходимо успеть эффективно потратить все средства, которые выделены и предусмотрены к выделению в дальнейшем на ремонт дорог, прежде всего, в муниципальных образованиях», - высказался губернатор Николай Любимов.

На заседании 2 сентября Любимов заявил, что в ближайший четверг встретится с министром транспорта РФ Евгением Литрихом и среди прочего обсудит с ним «вопросы увеличения объемов работ на дорогах местного значения».

«Нужно, чтобы не только городские агломерации, которые уже пользуются возможностями нацпроекта, могли ремонтировать дороги, но и малые города, сельские поселения. Именно там наибольший износ дорог и наибольшая потребность в ремонте», - цитирует Любимова кабмин.

Кстати, о нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на заседании сообщили, что на 2021 год его средства потратят на капремонт и ремонт 21 объекта.