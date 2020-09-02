Рязанские полицейские удивились, узнав, кто руководил "черными" лесорубами

Полиция, простите за каламбур, на корню пресекла незаконную вырубку леса.

В полицию от местных жителей Касимовского района поступили сведения о том, что происходит рубка сосен, возможно, с нарушениями законодательства. Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили следы заготовки древесины, но документы на проведение вырубки в 28 квартале Чарусского участкового лесничества никто не оформлял.

Стражи правопорядка обследовали делянку. Определив, что незаконная рубка пока только на подготовительном этапе, оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленники вернутся, чтобы продолжить заготовку древесины. Полицейские решили сделать засаду и организовали неподалеку от незаконной делянки пункт скрытого наблюдения. Через некоторое время оперативники остановили движущийся автомобиль и обнаружили в нем 9 спиленных сосен и елей.

Они приехали на место рубки и застали там бригаду лесорубов. Рабочие рассказали, что указание они получили от 46-летнего лесничего Чарусского лесничества. Рабочие, учитывая служебный авторитет мужчины, полагали, что данная деятельность санкционирована.

Полицейские разыскали и задержали "руководителя", причастного к незаконной рубке деревьев. Экспертиза установила, что незаконно было заготовлено 7,5 кубометров древесины.

В отношении лесничего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, либо – лишение свободы на срок до 4 лет.