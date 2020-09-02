Обнаруженный в Рязани старинный некрополь подвергся разорению

Фото с места событий. Фото: соцсети.

2 сентября директор Научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов сообщил, что обнаруженные им 20 августа захоронения на улице Новослободской в Рязани подверглись разорению.

Напомним, что в середине августа перед проведением строительных работ бульдозер срезал пласт земли возле исторического здания Ремесленного училища. При визуальном осмотре участка на глубине всего около 50 сантиметров обнаружились человеческие кости. 20 августа их собрали и забрали с места полицейские. Работы временно приостановили.

Однако 1 сентября могилы оказались вновь раскопаны. Археологи вновь намерены обратиться в полицию.