Обновилась статистика по зараженным коронавирусом в районах Рязани на 2 сентября.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По состоянию на утро 2 сентября, в Рязанской области зафиксирован 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3731 человек проживают в Рязани.
Мэрия обновила статистику по количеству зараженных в районах Рязани:
- в Московском районе – 1208 (+9 в сравнении с сутками ранее) случаев заболевания;
- в Октябрьском районе – 1053 (+8) человек заболели;
- в Железнодорожном районе – 908 (+2) инфицированных коронавирусом;
- в Советском районе – 562 (+4) случаев заражения.
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