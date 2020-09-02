Стали известны подробности гибели бывшего рязанского хирурга на охоте

Стали известны подробности убийства на охоте бывшего рязанского врача-хирурга Сергея Романова. Напомним, мужчину, по предварительным данным, случайно застрелили в Самарской области.

Напомним, трагедия произошла 28 августа. Вечером мужчины отправились в поле рядом с селом Новое Еремкино.

«В какой-то момент приятели разошлись в разные стороны. Подозреваемый в гибели врача стал искать добычу через тепловизор. В приборе он заметил признаки живого существа и несколько раз выстрелил. Это было уже ближе к ночи», — цитирует слова своего источника «КП-Самара».

Охотник тут же побежал, как он думал, к поверженному зверю, но увидел Сергея Романова. Он лежал на земле с огнестрельным ранением. Мужчина погрузил пострадавшего в автомобиль и повез к нему домой. Но помочь раненому его коллеги уже ничем не смогли.

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