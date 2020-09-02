В шести районах Рязанской области 2 сентября отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

2 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Назарьево — с 09:00 до 17:00;

- село Желобово, село Кутловы Борки, поселок Красная Вершина, поселок Новый Хутор, деревня Слезнево — с 13:00 до 17:00.

Шацкий район:

- деревня Ужово — с 10:00 до 14:00.

Пителинский район:

- село Гридино — с 10:00 до 16:00.

Михайловский район:

- город Михайлов (частично), село Щетиновка — с 11:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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