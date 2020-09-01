В рязанских учреждениях УФСИН прошли школьные линейки

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

1 сентября за парты школ и учебно-консультационных пунктов в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона сели 346 осужденных. При этом самое большое количество учащихся в этом году оказалось в ИК-6 - 102 человека.

- Во всех исправительных колониях области прошли торжественные линейки. 2 сентября все учащиеся приступят к занятиям, которые ничем не будут отличаться от уроков в обычных городских и сельских школах, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Напомним, что в исправительных учреждениях организуется обязательное общее образование осужденных не достигших тридцатилетнего возраста.

В ИК региона действуют две вечерние школы и три учебно-консультационных пункта. Кроме того, в следственном изоляторе №1 для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых организовано обучение во взаимодействии с общеобразовательной рязанской школой №44.

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