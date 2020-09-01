В Рязанской области осудили девушку из-за обиды зарезавшую отца

1 сентября суд вынес приговор 22-летней жительнице деревни Ровное Рязанского района, из-за обиды зарезавшую отца. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по области Артем Любимов.

Напомним, в ноябре 2019 года молодая женщина в ходе конфликта взяла нож и ударила им отца. Рана оказалась смертельной, 56-летний мужчина скончался. Известно, что поссорились родственники из-за упрека в адрес дочери, что та никак не создаст семью.

В итоге суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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