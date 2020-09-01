В Рязани в стакане с напитком обнаружили таракана

Фото: rzn_life.

В стакане с напитком в одной из забегаловок популярной в России американской сети фастфуда покупатели обнаружили таракана. Информация об этом появилась в паблике rzn_life в «Инстаграме».

«Нашли таракана в напитке. Он был выпит и после открытия крышки было обнаружено насекомое. Пожаловались работникам, они просто изверились и дали еще один напиток», - написано в сообщении.

Также в публикации говорится о том, что инцидент произошел 1 сентября на фуд-корте крупного рязанского торгово-развлекательного центра.

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