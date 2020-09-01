На линейку в Рязанской области принесли картонных детей

Фото: администрация Сасово.

1 сентября на линейку в школе №1 города Сасово родители принесли фигуры детей из картона. Как выяснилось позже, таким образом одиннадцатиклассникам решили напомнить об их самом первом школьном дне, прошедшем в 2010 году.

Помимо учителей и родителей поздравить школьников с началом нового учебного года пришла и глава местной администрации Евгения Рубцова.

Всего пороги школ города Сасово переступили 2845 учеников. 307 из них сделали это в первый раз, а для 104 ребят из выпускных классов это последнее 1 сентября в стенах любимых школ.

Фото: администрация Сасово.

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