Захар Прилепин: ЕГЭ - чуждая для России методика

Многодетный отец понимает пагубность ЕГЭ. Фото из архива Прилепина.

Сегодня День знаний, и сегодня нужно сказать о главном. Так считает писатель Захар Прилепин.

Он признается, что советская система образования была не идеальной, и, тем не менее, ставила цель воспитывать человека творческого, разнопланово мыслящего, всесторонне образованного.

- Результат: ведущие позиции в основных научных школах, которые мы занимали в течение нескольких десятилетий, - констатировал Захар. - На наш взгляд, нынешний ЕГЭ строится на во многом бессмысленной механике, на заучивании. Нелепо винить ребенка, родителей и даже учителей, которые стараются подготовить его к тесту, вместо того, что бы дать ему знания, умения и навыки.

Прилепин, его коллеги и соратники выступают за отмену ЕГЭ, за возврат к традиционному обучению, воспитывающему носителей интеллекта и граждан своей страны.

- Нынешнюю систему нам навязали извне. Она нам не нужна, - резюмирует многодетный отец. - Нас должны услышать те, кто навязал чуждые России и нашим детям методики. .

Захар предложил всем согласным с этой позицией поддержать его сотоварищи в акции #ЯМЫПротивЕГЭ.

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